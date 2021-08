Ruzie mogelijke reden dodelijke steekpartij 15-jarige Rotterdam

De reden voor de fatale steekpartij in Rotterdam vorige week waarbij een 15-jarige jongen om het leven kwam, was waarschijnlijk een ruzie. De even oude verdachte en het slachtoffer hadden donderdagmiddag bij een speeltuin in de wijk Beverwaard met elkaar afgesproken en messen meegenomen.

“Na gesprekken met getuigen, het bestuderen van telefoons van betrokkenen en andere onderzoeksbevindingen ontstaat nu het beeld dat er tussen het slachtoffer en de verdachte een ruzie was”, laat het Openbaar Ministerie maandag weten. De 15-jarige verdachte wordt verdacht van doodslag; zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd. Hij had zichzelf een dag na de fatale steekpartij bij de politie gemeld.

Het onderzoek naar het incident loopt nog volop, laat het OM weten.

Op verzoek van de familie van het slachtoffer wordt dinsdag een stille tocht gehouden. In een verklaring schrijft de gemeente “met afschuw te hebben kennisgenomen van het steekincident, waarbij een jong leven zinloos is beĆ«indigd”.