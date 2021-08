Kabinet verwacht advies over ‘derde prik’ na de zomer

Het kabinet besluit waarschijnlijk in het najaar of volledig gevaccineerde mensen een extra prik van het coronavaccin moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen het virus. Tegen die tijd ligt er naar verwachting een advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Onlangs bleek dat miljoenen Britten naar verluidt op korte termijn een derde prik krijgen.

In juni werden het OMT en de Gezondheidsraad al eens gevraagd naar hun visie op zo’n extra ‘booster’. De adviesorganen gaven toen gezamenlijk aan dat er nog te veel onzekerheden zijn over de verloop van het virus en de vaccins. Wel noemden ze het toen al “aannemelijk dat een boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARSCoV-2-vaccin in het verschiet ligt”.

Na de zomer moet hier dus meer duidelijkheid over komen. Dan zal naar verwachting ook worden geadviseerd welke groepen in aanmerking komen. Mogelijk worden bijvoorbeeld alleen ouderen opnieuw geprikt.