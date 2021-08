ANWB: 10 procent minder telefoontjes van reizigers dan in 2019

De ANWB heeft sinds eind juni 10 procent minder telefoontjes binnengekregen van Nederlanders op vakantie dan in dezelfde periode in 2019, de laatste zomer voordat het coronavirus uitbrak. Sinds het begin van de zomer is de ANWB 300.000 keer gebeld door mensen in het binnen- en buitenland.

Nederlanders hebben deze zomer het meeste pech gemeld in de landen Frankrijk, Duitsland en Italiƫ. De pechmeldingen uit dat laatste land zijn in vergelijking met dezelfde periode in 2019 met 22 procent gestegen. Mensen bellen vooral vanwege een niet startende auto, een melding van een controlelampje, een auto die vermogen verliest en een lekke band.

De ANWB heeft opgeschaald voor een drukke zomer, omdat wordt verwacht dat veel Nederlanders deze zomer weer met vakantie gaan. De toeristenbond zegt alle telefoontjes aan te kunnen.