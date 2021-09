PO-Raad blij met nieuw quarantainebeleid voor klassen

De PO-Raad is blij dat het demissionair kabinet heeft besloten dat straks niet meer een hele klas in quarantaine hoeft bij één coronabesmetting. De sectororganisatie voor het primaire onderwijs zegt na de coronapersconferentie dinsdagavond dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden zodat “zoveel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school”.

“De afgelopen weken waren uitdagend voor heel veel scholen, ouders en leerlingen’’, zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. “Al direct bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen klassen weer regelmatig thuis te zitten bij een besmette leerling. Het is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen dat zij les krijgen op school, samen met hun klasgenoten. Ook bij schoolteams en ouders hoorden we steeds vaker dat de rek eruit was.’’

Vanaf 20 september overleggen scholen met de GGD per geval hoeveel leerlingen er in quarantaine moeten bij een besmetting. Dat kan de hele klas zijn, maar ook een aantal leerlingen of alleen de besmette leerlingen.