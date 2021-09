Hoger onderwijs blij weer ‘min of meer normaal’ open te kunnen

Universiteiten en hogescholen zijn blij dat de maximale groepsgrootte in het hoger onderwijs per 25 september zal verdwijnen. “Het is heel goed nieuws voor de studenten en docenten dat we weer min of meer normaal naar de campus kunnen”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

“Hogescholen zijn heel blij dat zo snel na het openen van het studiejaar ook de aanvullende maatregelen losgelaten mogen worden en dat we weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven aan ├ílle studenten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van Vereniging Hogescholen. Behalve het vervallen van de groepsgrootte van 75 leerlingen, hoeven studenten straks geen mondkapjes meer te dragen. Wel kunnen studenten gebruik blijven maken van zelftesten die de instelling verstrekt en worden studenten en docenten gevraagd thuis blijven bij klachten.

Studentenvakbond Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt al veel enthousiaste reacties van studenten te hebben gehad sinds de heropening van het onderwijs in september. “Nu ook de laatste beperkingen verdwijnen, is er extra reden tot feest!”, aldus ISO.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert enthousiast op de aangekondigde versoepelingen. Voorzitter Ama Boahene: “Het is ontzettend fijn dat de maximale groepsgrootte nu al vervalt. Daardoor kan het onderwijs eindelijk weer volop fysiek plaatsvinden.”

Wel waarschuwt de LSVb dat de versoepelingen niet voor alle studenten goed nieuws zijn. Boahene: “Studenten met een beperking of chronische ziekte zijn afhankelijk van online-onderwijs. Het is van groot belang dat de digitale opties voor die groep blijven bestaan.” Ook de VSNU onderschrijft de zorg onder kwetsbaren in het onderwijs. ” We gaan kijken op welke wijze we de extra ruimte veilig en verantwoord kunnen inzetten. Daarbij is er alle begrip en aandacht voor kwetsbare studenten en docenten die zich niet veilig voelen bij het loslaten van de maatregelen. Zoals nu ook al gebeurt, blijven de universiteiten met hen in gesprek om tot de beste oplossing te komen”, zegt voorzitter Duisenberg.