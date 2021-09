NS: goed dat mondkapjesplicht op treinstations vervalt

Het is goed dat de mondkapjesplicht op treinstations en perrons vervalt. Dat zegt Marjan Rintel, president-directeur van de NS in een reactie op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.

“Het is jammer dat de trein de laatste plek is waar de mondkapjes verdwijnen, maar we snappen de logica omdat coronatoegangsbewijzen zoals in de horeca niet mogelijk zijn in het openbaar vervoer. We verwachten dat ook in de trein het mondkapje direct verdwijnt zodra de volksgezondheid dit mogelijk maakt. Tegelijk is het goed dat een mondkapje op de treinstations niet meer hoeft, zoals Nederland op veel andere plekken al gewend is. Voor reizigers is voor nu helder: instappen is opzetten”, zegt Rintel in een verklaring.