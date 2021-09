Twee arrestaties na schietpartij tijdens achtervolging Maastricht

De politie heeft donderdagavond in Maastricht twee mannen aangehouden na een achtervolging waarbij ook geschoten zou zijn. De politie reed twee auto’s klem die met hoge snelheid achter elkaar reden. Volgens de politie is er tijdens deze achtervolging vermoedelijk geschoten. De achterste auto heeft de voorste meermaals geramd. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 23.00 uur donderdagavond meerdere meldingen van een schietpartij tijdens een achtervolging bij het Sterreplein in de Limburgse hoofdstad. De politie wist beide voertuigen op de Boschstraat klem te rijden. Alle vijf inzittenden – allemaal mannen – zijn naar het politiebureau gebracht, twee van hen zijn aangehouden.

Volgens getuigen reden de auto’s met hoge snelheid achter elkaar aan. Tijdens deze achtervolging werden schoten gehoord. “Duidelijk is dat de achterste auto de voorste auto een aantal keren heeft geramd”, aldus de politie.

De politie heeft de Boschstraat afgesloten voor het verkeer. Agenten zoeken op straat zowel bij het Sterreplein als de Boschstraat naar hulzen. Ook spreken agenten met getuigen van de wilde achtervolging.

Een woordvoerster van de politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de inzittenden. Twee zaten volgens haar in de ene, drie in de andere auto. De vijf worden gehoord om achter de toedracht van het geweldsincident te komen.