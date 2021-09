Kamer wil 600 miljoen euro extra voor zorgsalarissen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar 600 miljoen euro extra vrijmaakt voor salarissen voor zorgpersoneel. Het geld daarvoor moet opgehaald worden door een verhoging van de vennootschapsbelasting. Het is “een concrete eerste stap” om zorgpersoneel te ondersteunen, zo vindt het parlement.

De motie om zorgpersoneel meer te betalen werd ingediend door SP-Kamerlid Maarten Hijink en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. De lonen van zorgpersoneel zijn volgens de Kamer structureel lager dan in andere sectoren en de medewerkers hebben bovendien “minder perspectief op groei”.

Het demissionaire kabinet is bezig met een reactie op een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) over dit onderwerp. Daarin stonden ook andere aanbevelingen, bijvoorbeeld over scholing, regeldruk en nieuwe innovaties.

Zorgminister Hugo de Jonge zei in de Tweede Kamer dat zijn indruk is dat zorgpersoneel dat overweegt te stoppen dat meestal doet om andere redenen dan hun loon alleen. Bovendien stuit de uitvoering van de motie volgens hem op een aantal praktische problemen. Zo is het technisch gezien al te laat om nog meer geld vrij te maken. Hij zei nog te moeten uitzoeken hoe het kabinet het extra geld voor de zorgmedewerkers zou kunnen regelen.