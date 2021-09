Kamer: alsnog onderzoek naar vermeende rol Oranjes in zaak-Poch

De Tweede Kamer wil alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke beïnvloeding vanuit het koninklijk huis in de strafzaak van de Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch. Een motie van D66, SP en PvdA die het demissionaire kabinet daartoe oproept, haalde een meerderheid. Poch zat acht jaar lang vast in Argentinië op verdenking van medewerking aan dodenvluchten in de jaren tachtig, waarbij tegenstanders van het dictatoriale regime boven zee uit vliegtuigen werden gegooid.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma wees er tijdens een debat op dat de commissie-Machielse, die de gang van zaken met de arrestatie en uitlevering van Poch onderzocht, heeft bevestigd dat er een interventiepoging is geweest. Het ging om een telefoontje van een vrouw die claimde dat ze sprak namens kringen rond de Oranjes. Zij vond de situatie pijnlijk voor toen nog prinses Máxima. Haar vader maakte destijds deel uit van de Argentijnse militaire junta.

De Kamer vindt het “ongewenst en schadelijk voor het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat en het koninklijk huis als de impressie van vermeende beïnvloeding van het koninklijk huis in de strafzaak-Poch blijft voortbestaan”.

In februari nam de Kamer een soortgelijke motie aan. Toen was het de bedoeling dat de rijksrecherche de kwestie zou onderzoeken. Maar die wilde dat niet vanwege verjaring, aldus Sjoerdsma.