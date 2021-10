Fedja van Huêt wint Gouden Kalf voor beste hoofdrol

Acteur Fedja van Huêt heeft vrijdagavond het Gouden Kalf voor beste hoofdrol gewonnen. Hij kreeg de prijs voor de vertolking van journalist Bas Haan in de thriller De Veroordeling.

Het is de tweede keer dat Van Huêt de prestigieuze filmprijs wint. In 2006 won de acteur al een Kalf voor zijn hoofdrol in de thriller Nachtrit (2006). Het is dit jaar de eerste keer dat het Nederlands Film Festival maar één Kalf voor acteerprestaties uitreikte, en niet een apart beeldje voor acteur én actrice.