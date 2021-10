De Veroordeling wint Gouden Kalf voor beste film

De film De Veroordeling over de Deventer moordzaak is vrijdagavond uitgeroepen tot de beste Nederlandse bioscoopfilm van het jaar. De thriller van regisseur Sander Burger won op de slotavond van het Nederlands Film Festival in Utrecht het belangrijkste Gouden Kalf.

Eerder werd De Veroordeling al bekroond met de beeldjes voor beste hoofdrol (Fedja van HuĂȘt), beste bijrol (Yorick van Wageningen) en beste scenario. De Veroordeling reconstrueert de Deventer moordzaak op basis van het boek van journalist Bas Haan, gespeeld door Van Huet. De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde ‘boekhouder’ Ernest Louwes voor de moord, hij zat ruim acht jaar vast.

Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ van de weduwe de moord zou hebben gepleegd. Dit beeld bleef jarenlang hangen, zowel bij het publiek als bij journalisten.

Volgens journalist Bas Haan vormt de film een omslagpunt in de collectieve beeldvorming rond de Deventer moordzaak. Bijzonder was dat ook Michael de Jong, de ‘klusjesman’, vrijdag in de zaal zat. Hij nam het beeldje in ontvangst voor Yorick van Wageningen, die niet aanwezig was.

De meeste Kalveren, vijf stuks, gingen naar het oorlogsepos De Slag om de Schelde. Dit waren echter allemaal ‘technische’ Kalveren, zoals beste geluid en camerawerk.