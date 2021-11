Zwembaden en -scholen bang voor nieuwe coronamaatregelen

Zwembaden en zwemscholen waarschuwen politiek Den Haag dat zij verder in de problemen komen als de branche te maken krijgt met nieuwe coronamaatregelen. Het invoeren van een QR-check zou bijvoorbeeld de “doodsteek” zijn voor menig zwembad en zwemschool, schrijven de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) en zweminstituut ENVOZ in een brief.

De zwembranche vreest dat ouders er bij zo’n beperkende maatregel sneller voor zullen kiezen om de zwemlessen van hun kinderen uit te stellen of er tijdelijk mee stoppen. Dat vinden de zwemorganisaties ook geen goede ontwikkeling voor de zwemveiligheid.

Zwemscholen hebben al lange wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen doordat zwembaden eerder lange tijd gesloten waren. Ook hebben zowel zwembaden als -scholen last van grote personeelstekorten. Deze problemen worden groter als er weer nieuwe maatregelen komen, denken de NSWZ en ENVOZ.

Volgens hen is de financiƫle schade voor de branche al opgelopen tot 550 miljoen euro. De zwemorganisaties roepen het kabinet op in gesprek te gaan met zwembaden en -scholen om oplossingen te vinden.