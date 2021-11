Rutte in Glasgow: we deden te weinig, maar we dichten het gat

Mark Rutte roept tijdens zijn gesprekken op de klimaattop in Glasgow vooral op tot actie en uitvoering van alle klimaatplannen. Ook Nederland heeft “te lang gepraat over de plannen en te weinig gedaan”, erkent de demissionair premier. Hij zegt dat “zeer ambitieuze plannen” worden besproken tijdens de kabinetsformatie.

Rutte is inmiddels elf jaar premier van Nederland. Op de vraag of zijn kabinetten niet eerder hun klimaatambities hadden moeten verhogen, antwoordt hij dat het “heel belangrijk is dat je dat collectief doet”. Dat betekent voor hem: in EU-verband. “Ik heb nooit geloofd dat je in je eentje als Nederland extreme ambities moet hebben. Dan verdwijnen hier de banen en gaat de vervuiling gewoon door.” Zo bereik je niets, redeneert hij. “Ik wil dat de vervuilende industrie, met bedrijven als Shell, Dow, Sabic, Yara en Tata Steel, in Nederland blijft. Maar ze moeten wel schoon worden.”

De demissionair premier is naar eigen zeggen ook gaan inzien dat de overgang naar meer duurzaamheid “een enorm economisch potentieel” heeft. Met andere woorden: er valt geld mee te verdienen.

Dat Rutte tegenwoordig wel grote stappen in verduurzaming voor zich ziet, heeft er onder meer mee te maken dat duurzame technologie├źn zoals groene waterstof nu verder zijn ontwikkeld. Ook wijst hij op het “gelijke speelveld” dat binnen de Europese Unie is ontstaan. Heel de EU moet zijn CO2-uitstoot verminderen, met als einddoel klimaatneutraliteit in 2050. Veel eerder, in 2030, moet de uitstoot met 55 procent zijn verminderd.