Hoger onderwijs heeft grote bezwaren tegen coronapas

Hogescholen en universiteiten hebben grote bezwaren tegen het invoeren van de coronapas in het hoger onderwijs. “Er is een aantal grote praktische en ethische bezwaren waardoor wij hier echt niet voor zijn”, zegt een woordvoerster van de Vereniging Hogescholen. Universiteitenkoepel VSNU noemt de coronapas “praktisch enorm lastig en misschien wel onuitvoerbaar”.

Volgens de Vereniging Hogescholen gaat de maatregel ontzettend veel mankracht vergen en invloed hebben op roostering. “Als je bij een hogeschool in een kwartier 4000 studenten wil binnenlaten dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren. En daarnaast zijn er ook studenten die geen vaccinatiebewijs of testbewijs willen of kunnen laten zien. In de wet staat dat we dan een volwaardig alternatief zouden moeten bieden, maar dat kunnen we niet als we ook nog fysiek college moeten geven”, aldus de zegsvrouw.

De VSNU laat weten: “Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek binnenkomt. De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan. Campussen en gebouwen zijn daar totaal niet op ingericht.” Het gebruik van de CoronaCheck zou bovendien betekenen dat sommige studenten weer vanuit huis colleges moeten volgen. Voor hen moet er dan een apart programma komen met aparte leervoorzieningen. “Voor de werkdruk van medewerkers is het ondoenlijk om het weer op zo’n manier op te pakken.”

Volgens ingewijden overweegt het demissionair kabinet de invoering van de QR-code in het hoger onderwijs en op mbo’s. Daarvoor zou een wetswijziging nodig zijn. Met deze maatregel moet de Tweede Kamer instemmen. Dinsdagavond komt het kabinet tijdens een persconferentie met nieuwe maatregelen.