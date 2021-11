Verwarring in carnavalswereld na persconferentie Rutte

In de carnavalswereld in Brabant en Limburg heerst grote verwarring naar aanleiding van de door demissionair premier Mark Rutte aangekondigde extra maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Met name het feit dat de anderhalve meter afstand niet verplicht is maar uitsluitend wordt geadviseerd, schept onzekerheid. De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Brabantse Carnaval Federatie (BCF) waarschuwen voor imagoschade als donderdag 11 november grote groepen mensen besmet raken tijdens de aftrap van het carnavalsseizoen.

Voorzitter van BCL is Jos Hessels, tevens burgemeester van Echt-Susteren. “Ik kan als burgemeester niets verbieden waar de anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Er is geen verbod, en ik kan niet handhaven op een dringend advies van Rutte. Dat dringende advies is voor de heren in Den Haag wellicht makkelijker, maar niet voor wie ermee moet werken. Ik vind het een rare move van dit kabinet.”

“Carnaval vieren op anderhalve meter afstand bestaat niet”, gaat Hessels verder. “We weten allemaal wat er gebeurd is tijdens Amsterdam Dance Event, waar mensen toch alleen met QR-code naar binnen mochten. Op de 11e van de 11e staan in Roermond 17.000 mensen bijeen op het met hekken afgezette Stationsplein. Hier moet je goed over nadenken. Op veel plaatsen wordt op 11 november iets georganiseerd.”

Ook in Brabant is alom verwarring, zegt voorzitter Rob van de Laar van de BCF. “Carnaval heeft sinds 2020 het imago van verspreider van het virus, ofschoon we toen nog niet wisten van het bestaan ervan. Nu weten we dat wel. Als je dit organiseert, zitten er altijd besmette mensen bij. Als de 11e van de 11e leidt tot meer bezette bedden in de ziekenhuizen zie ik het hangen: dan zegt iedereen zie je wel, ze kunnen het niet houden in het zuiden.”

Van de Laar vindt het “linke soep”. “Ondanks het feit dat we onderhand wel los willen, moeten we ons toch inhouden. Ik zou zelf nergens heen gaan!”

Hij vraagt zich af wat voor verantwoording een carnavalsvereniging op zich laadt door een besloten feest te organiseren. “Het is enerzijds een imagoprobleem, maar belangrijker is dat de zorg hiervan de dupe kan worden.”