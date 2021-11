Vijf aangehouden betogers van coronaprotest Den Haag nog vast

Vijf van de dertien mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie aan de Turfmarkt in Den Haag zitten nog vast, meldt de politie. De andere acht zijn heengezonden, maar het is niet duidelijk of zij bijvoorbeeld een boete krijgen. Betogers demonstreerden tegen de coronamaatregelen en een aantal van hen gooide daarbij met stenen en vuurwerk naar agenten.

Honderden actievoerders hadden zich verzameld bij het ministerie, waar demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een coronapersconferentie hielden. De politie riep de demonstranten op naar de Koekamp te gaan, maar de betogers gaven hier geen gehoor aan.

Agenten dreven de demonstranten uit elkaar en terug tot op de Bezuidenhoutseweg, weg van het ministerie en richting de Koekamp. Hierbij gooiden de betogers zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen naar de politie.