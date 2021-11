Bruls: coronapas lastig te controleren op sportpark buiten

Het is heel moeilijk om te controleren of mensen die een sportpark bezoeken een coronapas hebben. Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij vraagt de Tweede Kamer om daar nog eens goed naar te kijken, want de plannen zijn volgens hem “heel erg complex”.

“Bij een theater is een coronatoegangsbewijs technisch goed te regelen. Je hebt een ingang en daar zet je iemand neer. Bij binnenactiviteiten kun je het ook goed toepassen. Maar buiten wordt het lastiger. Niet elk sportpark is afgesloten. Bij een sportterrein lopen jong en oud door elkaar, dat is voor een vrijwilligersorganisatie lastig te controleren. Dat kunnen wij niet repareren door er boa’s of godbetert politie op af te sturen”, aldus Bruls.