Kamer steunt met weinig enthousiasme aanscherping coronaregels

De Tweede Kamer steunt na een urenlang debat schoorvoetend de bredere toepassing van de coronapas en de terugkeer van de mondkapjes. De vier coalitiepartijen en verschillende partijen uit de oppositie hopen met opnieuw pijnlijke maatregelen de zorg te ontlasten.

“Het valt me niet makkelijk om opnieuw een pakket te zien ontvouwen wat nieuwe inperkingen van vrijheden brengt”, zei Kamerlid Mirjam Bikker namens de ChristenUnie. Haar partij stemde in september nog tegen de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) in de horeca en de cultuursector. “Maar het is nodig”, verzucht Bikker nu.

“Ik hoop dat de getroffen maatregelen op korte termijn voldoende soelaas zullen bieden voor al die zorgmedewerkers en al die mensen die wachten op uitgestelde zorg”, voegt PvdA’er Attje Kuiken eraan toe.

Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge kregen ook flinke kritiek van verschillende partijen. Partijen als DENK en Forum voor Democratie zijn fel tegenstander van het coronabeleid.

Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zet kanttekeningen bij de inzet van het coronatoegangsbewijs. Zij wil dat het kabinet beter laat onderzoeken welk effect de toegangspas precies heeft op het beperken van de coronabesmettingen. SP’er Maarten Hijink wil dat het kabinet met een steviger thuiswerkadvies komt. “Werk thuis, tenzij het niet anders kan”, moet het devies zijn volgens de socialist.