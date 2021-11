Kansspelsector kiest voor nieuwe slogan die wijst op risico’s

De brancheverenigingen voor kansspelen komen met een nieuwe slogan om mensen te wijzen op de risico’s van kansspelen. De leus ‘Voorkom spijt, Stop op tijd, 18+’ moet de opvolger worden van de huidige slogan ‘Speel bewust, 18+’, aldus de brancheverenigingen voor kansspelen NOGA, VAN Kansspelen en VNLOK vrijdag.

Aanleiding voor de nieuwe slogan is het inwerkingtreden van de nieuwe wet Kansspelen op afstand die in april van kracht werd. Met deze wet worden online kansspelen in Nederland gereguleerd. Vanuit de Tweede Kamer kwam de wens voor een eenduidige en heldere slogan die waarschuwt voor de risico’s van kansspelverslaving. Deze slogan moet bij elke reclame-uiting voor kansspelen goed zichtbaar zijn.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onder leiding van het Trimbos-instituut gewerkt aan een nieuwe formulering. Uit een aantal voorstellen kozen de brancheverenigingen voor ‘Voorkom spijt, Stop op tijd, 18+’. De organisaties roepen de minister voor Rechtsbescherming op snel in te stemmen met de nieuwe slogan.