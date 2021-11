Deel Kamer dringt aan op start deze week van boostervaccinatie

Een deel van de Tweede Kamer dringt erop aan om binnen 48 uur te beginnen met de toediening van boosters van het coronavaccin aan ouderen. JA21, SP, GroenLinks, Volt en de Kamerleden Omtzigt en Den Haan stelden spoedvragen daarover aan demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer drong vorige week al aan op een zo spoedig mogelijke start met de boosters voor 60-plussers, omdat het coronavirus opnieuw flink oplaait.

Het ministerie overlegt met het RIVM, de zorginstellingen en de GGD’en, die logistiek moeten opschalen om deze operatie uit te voeren. De GGD’en hadden zelf eerder aangegeven dat ze begin december konden beginnen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er nog tijd nodig om alles in gereedheid te brengen voor een extra vaccinatiecampagne. Een deel van de voorbereidingen was al getroffen, maar een ander deel kon volgens een woordvoerster pas in gang gezet worden toen bekend was welke groepen als eerste aan de beurt zouden komen.

De minister hoopt tegen het eind van de week meer informatie te hebben over de extra boostershots. Het is daarmee niet waarschijnlijk dat daar over 48 uur al mee begonnen kan worden. Het ministerie benadrukt dat de boosters uit voorzorg worden gegeven, zoals de Gezondheidsraad adviseert. Alle vaccins zouden nog goed werken als bescherming tegen een ernstige corona-infectie, dus een booster zou volgens de Gezondheidsraad niet helpen om de huidige coronagolf te bestrijden. In andere landen is al wel begonnen met de boosters.

Het aantal besmettingen neemt weer toe en de ziekenhuizen krijgen weer veel coronapatiĆ«nten binnen. Een aantal GGD’en wordt nu overspoeld met aanvragen voor testen.