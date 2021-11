Nog 13 gedetineerden testen positief in Zaanse gevangenis

In het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is het aantal coronabesmettingen onder gedetineerden afgenomen. Van de 37 eerder geconstateerde besmettingen blijken er nu nog 13 positief te testen, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Van een zestal afdelingen moeten de bewoners uit voorzorg op de eigen afdeling in quarantaine blijven. Dat betekent dat ze voorlopig geen bezoek mogen ontvangen.

Zodra een gedetineerde positief test, moet de hele afdeling in quarantaine. De positief geteste persoon gaat voor tien dagen naar een speciale Covid-afdeling, de overige negatief geteste gedetineerden moeten zeker vijf dagen op de eigen afdeling blijven. Na vijf dagen wordt er opnieuw getest.

Hoe het virus de gevangenis is binnengekomen, is nog onbekend. Naast de RIVM-richtlijnen neemt de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) ook extra maatregelen tegen het coronavirus. Zo moeten nieuwe gedetineerden en gedetineerden die terugkeren van verlof voor vijf dagen alleen in een cel gezet worden, waar ze worden gemonitord op klachten en een coronatest wordt afgenomen.

De directeur van het JCZ denk dat de vaccinatiegraad in het complex zo’n 30 procent is. Omdat er continu in- en uitstroom is van gedetineerden is de exacte vaccinatiegraad niet bekend.