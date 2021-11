Nu ook QR-code en mondkapje bij bezoek aan pretparken

Vaak is een bezoek aan het pretpark een echt familie-uitje. Vooral in de verschillende vakantieperiodes is het een gezellige drukte in de verschillende parken. De pretparken kun je in heel Nederland vinden. Het afgelopen jaar hebben pretparken wel te maken met regels van de overheid in verband met Corona. Vanaf 13 jaar is er een geldige QR-code nodig en binnen in het park moet vanaf nu weer een mondkapje gedragen worden. Dit en andere regels zijn zaterdag 6 november ingegaan.

Periode

Wie graag naar een pretpark gaat, doet er goed aan om buiten de vakanties om te kijken naar goede aanbiedingen. Na de herfstvakantie of in de eerste twee maanden van het jaar kunnen andere tarieven gelden. Juist in die tijd proberen pretparken ook bezoekers met aantrekkelijke voordeeltjes te lokken. Een bijkomend voordeel is dat buiten de vakanties de wachtrijen bij de populaire attracties aanmerkelijk korter zijn. Je kunt dan ook vaker instappen bij je favoriete achtbaan. In deze periode kan een pretpark korting bieden, oplopend tot wel 75 procent.

Regels

Ga je naar een pretpark dan kun je online al kijken wat er allemaal te beleven valt. Vaak zijn er naast de entreeprijzen, openingstijden, foto’s en video’s ook de te volgen regels te vinden. Deze regels zijn het afgelopen jaar nogal eens veranderd. Vaak is op zo’n website heel duidelijk te zien welke regels er rondom corona gelden. Deze regels gelden meestal voor tieners vanaf 13 jaar en volwassenen. Deze zomer viel een pretpark onder een doorstroomlocatie en had iedereen vrij toegang zonder qr-code en ook zonder mondkapje. Pretparken, kermissen, dierentuinen en musea moeten zich sinds zaterdag 6 november aan de nieuwe voorschriften houden. Dus voldoende afstand van elkaar houden, verplicht dragen van een mondkapje en een geldige qr-code. Ga je naar een indoor zwemparadijs hou dan ook de actuele berichtgeving in de gaten.

Leeftijd

Wie van plan is om binnenkort naar een pretpark te gaan doet er goed aan om rekening te houden met de samenstelling van een gezin. Wie nog kinderen in de leeftijd heeft in de laagste groepen van de basisschool zal weinig plezier beleven aan spectaculaire attracties zoals achtbanen. In veel pretparken is met een kleur of lengtemeter te zien welke attractie voor welke leeftijd of lengte geschikt is. Heb je kinderen in de puberleeftijd dan willen die graag spannende uitjes. Voor die leeftijd is een pretpark met achtbanen, waterbanen en goede catering een vereiste. Gaan ze zelfstandig met een groep vrienden op pad dan is een locatie die dicht bij het openbaar vervoer ligt een voordeel.

Kerstvakantie

In de donkere periodes van het jaar hebben pretparken leuke acties en aanbiedingen waar je op tijd bij moet zijn. Denk er nu alvast over na wat je met de kerstvakantie gaat doen. Er zijn zowel in Nederland als op andere plekken leuke arrangementen om een sfeervolle kerst door te brengen. Ga je tijdens de kerst op vakantie zoek dan een hotel of bungalowpark uit wat dichtbij een pretpark ligt. Zo’n locatie ziet er met kerstverlichting vaak heel anders uit dan in de zomer. Het is beslist een aanrader om bij een bijzonder thema, zoals de Kerstdagen of Pasen een extra bezoek te plannen.