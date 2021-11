Picnic opent groot geautomatiseerd distributiecentrum in januari

Picnic opent zijn geautomatiseerde distributiecentrum in Utrecht waarschijnlijk in januari. In die vestiging worden boodschappen grotendeels automatisch gesorteerd, ingepakt en verdeeld. De onlinesuper, waarvoor nog steeds wachtlijsten bestaan, wil vanuit Utrecht wekelijks 150.000 huishoudens voorzien van boodschappen.

Het verschil met andere distributiecentra is dat een medewerker niet met een karretje langs de schappen hoeft te rijden om de bestelling van een klant bijeen te brengen. De boodschappen moeten met behulp van door Picnic zelf ontworpen software via lopende banden bij een medewerker terechtkomen. Die pakt het kratje boodschappen vervolgens in. Door de verregaande robotisering kan het distributiecentrum volgens Picnic vier keer zoveel klanten bedienen met de helft van het aantal medewerkers.

Het duurt wel langer om zo’n vestiging op te zetten. De bouw van het distributiecentrum in Utrecht begon al in 2019. Picnic heeft er 100 miljoen euro in ge├»nvesteerd en er kunnen straks tot duizend medewerkers aan het werk.

Die werknemers kregen maandag nog een flinke loonsverhoging. Dat heeft Picnic met vakbond De Unie afgesproken in een cao die vanaf april volgend jaar gaat gelden. Problemen met het vinden van personeel heeft de onlinesupermarkt naar eigen zeggen niet. Het bedrijf maakt zo min mogelijk gebruik van uitzendkrachten en biedt vaker vaste contracten aan. “We kijken liever naar inzet en talent dan naar ervaring of een papiertje”, zegt medeoprichter Michiel Muller. “Zo’n 80 procent van onze leidinggevenden is eigen kweek.”

Picnic merkt nog niet veel van prijsstijgingen van de producten die het verkoopt. “We verwachten wel dat dat gaat komen”, zegt medeoprichter Frederik Nieuwenhuys daarover. “We merken het al wel bij het bouwen, in bijvoorbeeld de staalprijs. Ook verpakkingsmateriaal is duurder geworden.”

Picnic, dat in 2015 werd gelanceerd, bezorgt momenteel boodschappen in 170 Nederlandse plaatsen en telt naar eigen zeggen 750.000 klanten en 10.000 medewerkers. Onlangs is het bedrijf begonnen met het bezorgen van boodschappen in Leeuwarden, de eerste stad in het noorden van het land waar het dat doet. Het bedrijf is ook actief in Duitsland en Frankrijk.