Krapte aan luchtverkeersleiders treft Maastricht Aachen Airport

Op Maastricht Aachen Airport kunnen de komende dagen op meerdere tijdstippen geen vluchten worden uitgevoerd. Dat komt door de krapte bij de inroostering van luchtverkeersleiders, maakte het vliegveld bekend.

De onderbreking is vanaf donderdag tot en met komende zondag tussen 06.00 tot 07.00 uur, 10.00 tot 11.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur. Het vliegveld heeft overleg gevoerd om geplande vluchten op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. Of als gevolg van de onderbrekingen vluchten uitvallen is niet duidelijk, zei een woordvoerster van MA donderdag.

De krapte bij de luchtverkeersleiding is een bekend probleem. Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland zei donderdag dat voor de onderbrekingen op MAA niet één oorzaak is aan te wijzen. Hij sprak van een “samenloop van omstandigheden”. Je kunt geen luchtverkeersleiders uit andere delen van Nederland naar MAA invliegen. “We kunnen niet iemand uit Groningen in Maastricht laten werken”, aldus de woordvoerder.

De tijdstippen waarop er niet geland of vertrokken kan worden zijn volgens MAA in goed overleg afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen. “Hierbij is gekeken naar momenten met zo min mogelijk impact voor klanten en partners”, aldus de woordvoerster van MAA.