Supplement voor aanmaak ‘wondermolecuul’ tegen hart- en vaatziekten op de markt

In 2020 is het aantal mensen dat contact zocht met de huisarts met 2,7 procent afgenomen. Helaas lijkt de daling samen te hangen met de coronamaatregelen, niet met een verbeterde gezondheid. Recover-Me hoopt met een supplement het probleem rondom met name hart- en vaatziekten drastisch te verminderen.

De afname van het aantal huisartsbezoekjes blijkt uit recent onderzoek van Nivel. Vooral patiënten met hart- en vaatziekten en ziekten van het bewegingsapparaat melden zich minder vaak.

Stikstofmonoxide aanmaken

Veel van de problemen die ontstaan in het hart- en vaatstelsel worden veroorzaakt doordat we op latere leeftijd minder het molecuul/gas stikstofmonoxide in onze bloedvaten aanmaken. Helaas kan het niet simpelweg worden aangevuld in de vorm van een ‘pilletje’. Het is een gasachtige substantie, erg instabiel en dus niet langer dan een seconde of twee aanwezig.

Het lichaam kan wel aangezet worden om stikstofmonoxide zelf aan te maken en te zorgen dat het langer in je lichaam blijft, volgens Recover-Me. Daarvoor is het eerdergenoemde supplement bedoeld. “We gebruiken een specifieke formule om te zorgen dat het supplement de juiste ‘brandstof’ levert om de productie van stikstofmonoxide in het lichaam te verbeteren,” aldus een woordvoerster.

Nobelprijs voor ontdekking ‘wondermolecuul’

Recover-Me heeft zich voor de ontwikkeling van het supplement laten inspireren door het onderzoek van Furchgott, Ignarro en Murad. In 1998 wonnen zij de Nobelprijs Geneeskunde en Fysiologie voor hun onderzoek naar stikstofmonoxide. Uit dat onderzoek blijkt dat het ‘wondermolecuul’ stikstofmonoxide een belangrijke signaalmolecuul in het hart- en vaatstelsel is.

Werking van stikstofmonoxide

Stikstofmonoxide wordt door het lichaam zelf aangemaakt en heeft een zeer belangrijke functie binnen ons hart- en vaatstelsel. Het is in staat de bloedvaten te verwijderen, te ontspannen en draagt bij aan een optimale bloedvatspanning en structuur. Zo gaat het aderverkalking tegen, waardoor het zorgt voor de verjonging van het vaatstelsel. Het verlaagt de bloeddruk en verbetert de chemische processen in de cellen.

De binnenwand van onze bloedvaten maakt de stikstofmonoxide aan. Vervolgens vertelt het de bloedvaten zich te verwijden en samen te trekken of te ontspannen – zoals een elastiekje dat ook doet. Hierdoor kan het bloed van en naar het hart stromen. En zo beschermen we onszelf tegen hart- en vaatziekten.

Ouderdomskwalen

Tot we volwassen worden, produceert ons lichaam in principe voldoende stikstofmonoxide om alles ontspannen en flexibel te houden. Daarom hebben de meeste jongeren ook geen hoge bloeddruk of andere circulatieproblemen. Maar naarmate we ouder worden, produceren we er minder van.

Omdat het hart- en vaatstelsel dan minder elastisch wordt, gaat er minder zuurstofrijk bloed naar vitale organen. De meesten van ons krijgen last van een verharding van het vaatstelsel, waardoor dat minder flexibel wordt. Ons lichaam is vervolgens minder goed in staat zich aan te passen aan indirecte bloeddrukveranderingen. Dit maakt het pompen van bloed moeilijker voor het hart en kan overbelasting van het hart geven. Die overbelasting kan uiteindelijk weer leiden tot een hartaanval.

Zo kan het dus gebeuren dat je hart tijdens het trainen of bijvoorbeeld traplopen niet genoeg bloed krijgt (en dus geen zuurstof). De pijn die dan gevoeld wordt, is in wezen een hartaanval. Ook kan de hogere bloeddruk beroertes veroorzaken.

Hoge bloeddruk en slechte bloedsomloop veelvoorkomend probleem

Minder problemen met een slechte bloedsomloop zou enorme winst betekenen. Hart- en vaatziekten staan in de westerse wereld in de top van doodsoorzaken. Vorig jaar meldde Nivel al dat een hoge bloeddruk de meest voorkomende reden is voor Nederlanders om contact met hun huisarts op te nemen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Recover-Me.