Piets weerbericht: natter weer

Vandaag vanuit het noordwesten regen, lichte regen of motregen. Het zuiden blijft lang droog. Het noorden en westen worden later vanmorgen of vanmiddag droog met daar nog zon. Elders blijvend bewolkt. Overdag 5 graden in het zuiden van Limburg tot 10 graden in het Waddengebied. In de nacht landinwaarts kans op wat grondvorst.

Vrijdag ruig met regen. Met name in het westen en noordwesten valt veel regen. Overdag 5 of 6 graden. In de kustgebieden 7 of 8 graden. Een krachtige tot af en toe harde wind uit zuid tot zuidwest. Windstoten in kracht 8! In de avond en nacht flink rustiger en nog een aantal buien of buitjes.

Zaterdag en zondag

Zaterdag veel bewolking en een paar  buien of buitjes met de meeste regen in het westen. Kouder met overdag 4 tot 7 graden. In de avond en nacht buien met kans op natte sneeuw en hagel bij 0 tot +2 graden, grondvorst en plaatselijk glad. Zondag kans op een winterse bui (hagel, natte sneeuw). De zon erbij, maar landinwaarts meest bewolkt. Overdag 3 tot 6 graden. In de avond en nacht een winterse bui met een graad vorst. Gladheid!

Maandag

Maandag ook nog winterse buien. Dinsdag regen en minder koud met overdag op naar de 7 of 8 graden gemiddeld.