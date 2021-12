Eerste beelden relschoppers Coolsingel gepubliceerd

De Rotterdamse politie heeft donderdag de eerste beelden vrijgegeven van verdachten van de rellen op de Coolsingel op 19 november. De eerste selectie verdachten is te bekijken op de website van de politie en in een uitzending van Bureau Rijnmond van regionale omroep RTV Rijnmond.

De politie laat weten dat een onderzoeksteam de beelden van de verdachten heeft geselecteerd uit duizenden uren beeldmateriaal. De politie heeft ze eerst intern bekeken, zodat wijkagenten en politiemedewerkers de kans kregen personen te herkennen. Een van hen is geblurd in beeld, aangezien hij nog minderjarig is. Er worden snel beelden van meer relschoppers vrijgegeven en wellicht komen er ook betere opnamen van de al getoonde verdachten.

“Relschoppers die weten dat ze erbij waren, maar nu nog niet getoond zijn, kunnen publicatie voorkomen door zichzelf te melden bij de politie”, aldus de politie. “Zo hoeven familie, vrienden en de werkgever niet te zien waar zij bij betrokken zijn geweest.” Ook mensen die weten wie er gereld heeft worden verzocht dit te melden aan de politie.

Na een demonstratie tegen het coronabeleid braken er op en rond de Coolsingel ongeregeldheden uit, waarbij politieagenten, politieauto’s, scooters, winkels en een flatgebouw het moesten ontgelden. Tot dusver zijn 49 verdachten opgepakt. Woensdag stonden in Rotterdam de eerste relschoppers terecht tijdens een supersnelrechtzitting. Een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en een 29-jarige man uit Rotterdam werden veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het gooien van stenen naar een ME-busje en politieauto’s.