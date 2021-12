Rapper Lil Kleine liep hersenschudding op bij beroving

Lil Kleine heeft een hersenschudding opgelopen toen hij in Rotterdam bij een beroving op straat werd geslagen met een vuurwapen. In een uitzending van het programma Bureau Rijnmond op regionale omroep RTV Rijnmond zijn beelden getoond van de drie verdachten die de Amsterdamse rapper begin november zijn peperdure horloge afhandig maakten.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, woonde op 4 november in het Wereldmuseum in Rotterdam een albumpresentatie bij van zijn goede vriend en dj Jack Shirak. Rond 23.45 uur verliet hij het feestje en wachtte even buiten. Drie mannen in donkere kleding kwamen vervolgens op hem af, waarvan er één een bivakmuts droeg en hem bedreigde met een vuurwapen. De man sloeg Lil Kleine daarmee in zijn gezicht, waarbij de rapper een hersenschudding opliep en op de grond viel. De mannen gingen ervandoor met zijn Patek Philippe Nautilus-horloge ter waarde van 110.000 euro.

Op de getoonde beelden, die dinsdag ook te zien zijn in Opsporing Verzocht op NPO 1, zijn de mannen te zien terwijl ze Lil Kleine staan op te wachten. De politie verzoekt mensen die hen gezien hebben dit te melden. Ook wil de politie weten of het horloge ergens te koop is aangeboden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak.