Vervroegd stemmen weer mogelijk bij raadsverkiezingen in maart

Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw over meerdere dagen hun stem uitbrengen, in verband met de coronapandemie. Daar hebben de Eerste en Tweede Kamer mee ingestemd. Op 14, 15 en 16 maart kunnen mensen terecht in het stemlokaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart was het ook al mogelijk vervroegd te stemmen, om drukte bij de stemlokalen zoveel mogelijk te voorkomen. De wet die dat mogelijk maakte zou op 1 januari verlopen, maar is nu verlengd tot 1 juli 2022. Een noodzakelijke stap, volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

“Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal”, aldus de bewindsvrouw. “Door dit besluit nu te nemen biedt de regering gemeenten tijdig duidelijkheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart.”

De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (Twv) maakt ook andere maatregelen mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld, als de situatie daartoe aanleiding geeft, het dragen van een mondkapje in het stemlokaal worden voorgeschreven.