Halsema roept regering op: creëer een denktank

De regering moet een nationale denktank creëren met daarin mensen van verschillende disciplines, die voorstellen moet formuleren voor de komende twee jaar over hoe om te gaan met het coronavirus. Die voorstellen moeten niet alleen betrekking hebben op de zorg, maar ook op de economische en sociale gevolgen. Dat zei burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Halsema kan met de vierde of vijfde golf niet meer worden nagelaten dat wordt nagedacht over hoe de komende een à twee jaar om te gaan met het coronavirus. Dat virus zal waarschijnlijk in onze samenleving tot op zekere hoogte aanwezig blijven, geeft ze aan. “Ik denk dat het onvermijdelijk is om na te denken over opschaling van de zorg, toch misschien aparte Covid-afdelingen, maar dat kan ik niet beoordelen want ik ben geen medisch expert, de effecten die het zal hebben op onze economie, op onze internationale handel. Wat het betekent voor onze sociale verhoudingen”, zei ze.

Halsema stelde verder in Buitenhof dat er allang goede scenario’s klaarliggen. “De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in september al scenario’s gemaakt, over wat er met het virus kan gebeuren. En ik zou denken, dat zou ik wel tegen onze nationale regering willen zeggen, creëer een nationale denktank. Zet mensen van verschillende disciplines nu bij elkaar en laat hen voorstellen formuleren voor de komende twee jaar.”

Die voorstellen moeten niet alleen gaan over de zorg, de inrichting van de zorg en gezondheidspreventie, zegt ze. “Maar ook voor de economische en sociale gevolgen. Wat het betekent. Moeten we seizoensmaatregelen gaan nemen?”

De Amsterdamse burgemeester denkt aan onder anderen Kim Putters en Marcel Levi om in die denktank plaats te nemen. Putters is momenteel de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Levi is oud-bestuursvoorzitter van ziekenhuizen in Amsterdam en Londen en nu voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Halsema stelt dat de denkkracht in Nederland volop aanwezig is om het perspectief voor een à twee jaar te gaan bieden. “Wat ook onze bevolking, die inderdaad worstelt met moedeloosheid, ook het noodzakelijke perspectief kan gaan geven omdat ze dan weten dat we nadenken over hoe het leven fijner en van betere kwaliteit wordt, ongeacht Covid.”