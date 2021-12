Piets weerbericht voor de komende dagen

Vandaag wordt een dag met regen of lichte regen en afwisselend flink droog weer. Overdag rond 4 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. Een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot noordoost. Hierdoor voelt het wat kouder aan. Vanavond en vannacht meest bewolkt en droog weer. Temperaturen tussen -1 ver landinwaarts tot +3 in het zuidwesten. Mogelijk plaatselijke gladheid. Rustig weer en er kan vooral in het zuidelijke en oostelijke deel van ons land mist en dichte mist ontstaan.

Maandag

Maandag een lange periode met droog weer met opnieuw een kil karakter. Temperaturen rond 3 tot 5 graden. In de middag vanuit het westen regen en lichte regen en kans op natte sneeuw. De wind uit zuidoost tot zuid is matig tot vrij krachtig en voelt onvriendelijk kouder aan. In de avond regen en natte sneeuw. In de nacht +1 tot +3 graden

Dinsdag een buitje en de zon is terug. Overdag 5 graden in het oosten tot 7 en 8 graden in de kustgebieden. De wind uit zuidelijke richtingen is matig tot vrij krachtig. Het voelt waterkoud aan. In de avond en nacht regen met kans op natte sneeuw en in de nacht +1 graden.

Woensdag

Woensdag is er veel bewolking met wat regen en overdag 6 graden. Een matige wind uit zuid tot zuidoost. In de nacht 0 of +1 graden. Donderdag wat regen en overdag 5 graden met een matige wind uit zuidoost. Vrijdag regen en mogelijk natte sneeuw.