Lichte toename van coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is, na twee dagen met een lichte daling, weer iets toegenomen. In totaal liggen er zondag 2692 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis, tegenover 2670 zaterdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam licht toe, van 597 op zaterdag naar 598 op zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal werden er 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Verder zijn er 416 ic-bedden bezet door patiënten die iets anders hebben dan Covid-19.

Verder liggen er nu 2094 coronapatiënten op verpleegafdelingen, 21 meer dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen waren in totaal 225 nieuwe opnames vanwege Covid-19.