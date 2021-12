Segers: regeerakkoord wordt dunner dan vier jaar geleden

Het is de formerende partijen gelukt “een dunner regeerakkoord” te schrijven dan vier jaar gelden, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Er zijn volgens hem minder gedetailleerde afspraken gemaakt. D66-leider Sigrid Kaag noemt het maandag bereikte onderhandelingsresultaat “mooi en gebalanceerd”.

VVD-voorman Mark Rutte spreekt van “een goed akkoord”, maar benadrukt dat alles valt of staat met de uitvoering. Zijn CDA-collega Wopke Hoekstra is blij dat de partijen er eindelijk uit zijn. “Het heeft lang geduurd en het had af en toe wel iets van een tangverlossing”, vindt hij. Hoekstra zegt tevreden te zijn over het onderhandelingsresultaat.

De Tweede Kamerfracties van de vier partijen buigen zich dinsdag over de gemaakte afspraken. Kaag zegt die “met plezier en hoop” voor te leggen aan haar partijgenoten.