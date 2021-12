Politie ‘op alles voorbereid’ rond beladen duel Feyenoord-Ajax

In aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd zondag tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax zegt de Rotterdams politie “op alles voorbereid te zijn en met alle scenario’s rekening te houden”. Bij de wedstrijd zondagmiddag zijn geen supporters in het Feyenoordstadion aanwezig, maar gevreesd wordt dat rond De Kuip aanhangers zich wel willen laten gelden, bijvoorbeeld op het moment dat de spelersbus van Ajax arriveert.

De politie wil verder niets kwijt over hoeveel mensen dit weekend paraat staan of hoe de wedstrijd door hen benaderd zal worden. “We willen kwaadwillenden niet wijzer maken dan ze al zijn”, zegt een woordvoerder. De gemeente Rotterdam wil niet vooruitlopen op eventueel te nemen maatregelen om de openbare orde te bewaren.

De wedstrijd staat onder extra hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die afgelopen zomer een veelbesproken overstap maakte naar de Amsterdamse club. Dat was voor enkelen aanleiding om een antisemitische muurschildering te maken van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hij werd daarin afgebeeld als slachtoffer van de holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. Meerdere mensen zijn hiervoor inmiddels aangehouden.

Traditioneel steken supporters van Feyenoord de spelers een hart onder de riem op de laatste training een dag voor de wedstrijd. Supporters steken dan massaal vuurwerk af. Die trainingen zijn doorgaans openbaar, maar vanwege corona vinden deze achter gesloten deuren plaats. Naar verwachting zullen zaterdag toch enkele duizenden Feyenoordsupporters zich daar niet door laten weerhouden en rond het trainingscomplex aanwezig zijn.