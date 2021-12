Hulporganisaties zien meer financieel kwetsbaren sinds corona

Lokale hulporganisaties die armoede bestrijden zien het aantal mensen in een financieel kwetsbare positie toenemen door de coronacrisis. Ruim 40 procent van deze organisaties heeft meer hulpaanvragen gekregen sinds het uitbreken van de pandemie, meldt Stichting Armoedefonds na een landelijke rondvraag.

“Wekelijks krijgen we 10 tot 15 nieuwe cliënten momenteel, hetzij voor voedselhulp, hulp uit het Noodfonds of anders”, vertelt Anton Vegers van Stichting Veul Dich Good uit Zuid-Limburg. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal cliënten bij de stichting van 1250 naar 1750.

Een kleinere groep van 21 procent van de hulporganisaties ziet juist het aantal hulpvragen afnemen. Mensen vinden bijvoorbeeld een baan of krijgen overheidssteun. Maar de organisaties geven ook aan dat de beperkende coronamaatregelen ervoor zorgen dat het lastiger is voor mensen om in contact te komen met een hulporganisatie. Afspraken moeten bijvoorbeeld telefonisch of digitaal worden gemaakt en de openingstijden van de hulporganisaties zijn beperkt. 65 procent van de organisaties verwacht dat de hulpbehoefte de komende tijd verder zal stijgen.

Voor de coronacrisis leefden er ongeveer een miljoen mensen in Nederland in armoede. Het Armoedefonds maakt zich met het oog op de toekomst vooral zorgen of de financiële buffers van veel organisaties voldoende zijn voor de verwachte stijgende hulpaanvragen. Ook omdat ongeveer twee derde van de organisaties aangeeft geen vrijwilligers te hebben die kunnen worden ingezet voor fondsenwerving. “We zien een enorme focus van hulporganisaties op hun primaire taak; het daadwerkelijk helpen van mensen. Maar om dit structureel te kunnen blijven doen, is financiële versterking en dus fondsenwerving noodzakelijk”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Het Armoedefonds zocht voor het onderzoek contact met ruim 1000 lokale hulporganisaties. Daarvan vulden 307 organisaties de vragenlijst in.