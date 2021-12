Problemen met inloggen DigiD

DigiD lijkt last te hebben van een storing. Sinds 07.30 uur komen er meldingen binnen van gebruikers over storingen met DigiD bij de website allestoringen.nl. Het systeem wordt onder meer gebruikt om online afspraken te maken bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. Vooralsnog lijkt de GGD geen problemen te ondervinden.

Een woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, bevestigt dat het systeem te maken heeft met een storing. “Er is een wisselende werking, in sommige gevallen werkt het wel en in andere gevallen niet”, aldus de woordvoerder. Hij weet nog niet hoe grootschalig de storing is, er zijn in elk geval meer dan zeven meldingen binnengekomen. Logius onderzoekt waar de oorzaak van de storing vandaan komt. De overheidsinstantie weet nog niet hoe lang de storing gaat duren.

Bij allestoringen.nl zijn honderden meldingen binnengekomen van een storing met DigiD. Vanwege de noodzaak van het gebruik van DigiD voor het online maken van een test- of prikafspraak bij de GGD, is het dus mogelijk dat sommige mensen op dit moment zo’n afspraak niet kunnen maken. Een woordvoerder van de GGD laat echter weten dat er nog geen melding binnen is gekomen dat DigiD vastloopt. Als het toegangssysteem vastloopt, krijgt de GGD hier in principe direct een melding van. “Dat is niet gebeurd. Wel kan dat altijd nog veranderen, dat weet je nooit.”

Als DigiD bij veel mensen hapert, bellen ze eerder naar de callcenters en de servicedesk van de GGD, voegt de woordvoerder daar aan toe. “Dat is een goeie graadmeter, want in die gevallen wordt het ontzettend druk bij ons. Dat is nu niet het geval.”