Ontsnapte Duitse moordenaar opgepakt in Nederland

De politie heeft in een woning in Enschede de 56-jarige voortvluchtige Duitser Ralf H. opgepakt die in zijn land veroordeeld is voor de moord in 1993 op de 16-jarige Nicole Schalla. Hij ontsnapte dinsdag uit huisarrest. De aanhouding in de nacht van donderdag op vrijdag verliep rustig, zegt de Nederlandse politie. Hij werd aangehouden in het bijzijn van zijn partner.

De Duitse politie meldt dat er aanwijzingen waren dat de gezochte man verbleef in de flat in Enschede die op naam van de 54-jarige partner staat. Dit vermoeden werd bevestigd door de gegevens die de politie uit de elektronische enkelband van H. kon aflezen.

Een Duitse rechter veroordeelde H. vorig jaar, 27 jaar na de gewelddadige dood van Schalla, tot levenslang. In afwachting van het definitief worden van zijn straf verbleef H. met een enkelband thuis omdat hij niet als vluchtgevaarlijk werd ingeschat.