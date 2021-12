In Zeeland kunnen ouderen speciaal nummer bellen voor boosterprik

De GGD Zeeland heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor 70-plussers die een afspraak willen maken voor een boosterprik tegen het coronavirus. “Het maken van een afspraak blijkt voor mensen uit die leeftijdscategorie soms erg lastig”, aldus de GGD.

Wie wil bellen voor het maken van een prikafspraak moet wachten tot de uitnodigingsbrief voor de boosterprik binnen is. Het maken van een afspraak online kan vaak al veel eerder. “Maar voor veel ouderen is het moeilijk om via internet een afspraak in te plannen”, stelt de GGD Zeeland.

Ook ouderenbond ANBO wees er al op dat sommige senioren het moeilijk vinden om online een afspraak in te plannen, omdat ze het aanmeldproces via DigiD lastig vinden of het beantwoorden van de vragenlijst een gedoe is. De landelijke GGD heeft ouderen opgeroepen om hulp te zoeken bij het inplannen van een afspraak, maar de GGD Zeeland heeft nu dus een eigen oplossing gevonden.

De afsprakenlijn speciaal voor ouderen (telefoonnummer 0115-455000) is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar. Deze vrijdag kan er tot 16.00 uur worden gebeld en op 31 december ook.

De afsprakenlijn is “uitsluitend voor het maken van een afspraak voor 70-plussers woonachtig in Zeeland”, benadrukt de GGD. De bellijn is opgezet in samenwerking met de gemeente Terneuzen. Medewerkers van de gemeente helpen de ouderen bij het inplannen van hun prikafspraak.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde deze week dat een miljoen 60-plussers nog een afspraak voor een boosterprik moeten maken. Dit terwijl het kabinet zoveel mogelijk 60-plussers nog dit jaar een boosterprik willen laten halen. De 60-plussers zonder afspraak worden dan ook opgeroepen voor het einde van het jaar een afspraak te maken.