Top 2000 in de nacht van vrijdag op zaterdag weer van start

De Top 2000 gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag van start bij NPO Radio 2. Radio-dj Jeroen van Inkel trapt de lijst om 00.00 uur af met Promises Of No Man’s Land van Blaudzun. De ‘lijst der lijsten’ is traditiegetrouw tot en met oud en nieuw te horen bij de zender. Als laatste klinkt Bohemian Rhapsody van Queen, voor de 18e keer op nummer 1.

Vorig jaar was die plek voor Roller Coaster van Danny Vera. Die staat nu op 2. Op 3 staat A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum, een van de favoriete nummers van de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het werd tijdens de uitvaart op bijna alle Nederlandse radiozenders gedraaid. Vorig jaar stond dat nummer nog op 153.

Het nummer Radar Love van Golden Earring is van 33 naar 6 gestegen. Het is de eerste keer dat de Haagse rockband, die eerder dit jaar bekendmaakte te stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans, in de top 10 staat. Ook het Franse lied blijkt populairder, mogelijk door het tv-programma Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Er staan nu veertien chansons in de lijst.

In het Top 2000 Café in Hilversum mag ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen publiek komen. Er hangen televisieschermen. Eerder stonden mensen lang in de rij om het café te bezoeken.