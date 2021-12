Rechtbankvonnis over afvuren van 29 kogels op Saudische ambassade

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen Mohamed A. (41), die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saudi-Arabië in november vorig jaar. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging.

Volgens justitie vuurde A. met een semiautomatisch wapen 29 kogels af op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag. Op een van de hulzen is DNA van A. gevonden. Ook vond de politie schotresten op zijn jas en trui. De officier sprak van “ongekend geweld”. De ambassade is van boven tot onderen onder vuur genomen.

De man uit Zoetermeer, die ontkent te hebben geschoten, is al eens veroordeeld voor het bekladden van het ambassadegebouw. Hij kreeg een geldboete. Volgens justitie wilde A. de ambassade dwingen hem reisdocumenten te geven voor een pelgrimstocht naar Mekka en ging hij steeds verder toen hij zijn zin niet kreeg.

A. handelde volgens het OM met terroristisch oogmerk. Het OM verdenkt A. naast de beschieting van een poging tot moord op de bewaker van het gebouw, die vreesde voor zijn leven tijdens de kogelregen. Hij bevond zich in een ruimte waar de kogels insloegen. De psycholoog en de psychiater van het Pieter Baan Centrum constateerden een psychotische stoornis bij A. Hij lijdt aan “grootheidswaanzin met een religieuze kleuring”.