Politiebonden dienen klacht in over VN-rapporteur

De politiebonden dienen een officiële klacht in tegen VN-rapporteur Nils Melzer, die zich deze week op Twitter zeer kritisch heeft uitgelaten over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat de onderzoeker bevooroordeeld is en daardoor niet meer geloofwaardig.

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB oordeelden dinsdag al dat Melzer voorbarige conclusies trekt. “Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld”, reageerden de politiebonden in een gezamenlijke verklaring. Nieuw is dat de bonden nu de Verenigde Naties aanschrijven met een officiële klacht. Van de Kamp bevestigt woensdag berichtgeving van het AD daarover.

Nils Melzer noemt op Twitter beelden van slaande agenten “een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd”, een zwarte Amerikaan die om het leven kwam bij zijn hardhandige arrestatie. De politiebonden verwijten hem dat hij de context niet lijkt te kennen. “Dit is een onderzoeker en die hoort dit ethisch te doen, onbevooroordeeld. Hij heeft zijn conclusies al klaar nog voordat hij naar Nederland komt”, zegt Van de Kamp. “Het is prima dat er onderzoek plaatsvindt naar het optreden van de politie, maar dat moet wel eerlijk gebeuren. Deze man is niet meer geloofwaardig. Desinformatie wordt overal ingezet, het is een heel eenzijdig verhaal.”

Het Openbaar Ministerie heeft al eerder besloten twee agenten te vervolgen. Het OM vindt het geweld waarmee zij op 14 maart vorig jaar een man op het Malieveld in Den Haag aanhielden “niet proportioneel.” Wanneer de agenten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet duidelijk.

Het protest liep die dag flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. De ME moest vervolgens ingrijpen. De demonstrant die verwondingen opliep, had een startkabel bij zich waar hij mee zwaaide. Hij weigerde deze te laten vallen, rende ermee achter politiepaarden aan en gooide de startkabel uiteindelijk naar een ME’er. De man werd vervolgens door een hondengeleider en ME’er aangehouden, die gebruikten hun wapenstok.