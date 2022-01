Man (52) opgepakt voor sturen doodsbedreigingen naar premier Rutte

Een 52-jarige man uit Duizel is woensdag opgepakt voor het versturen van doodsbedreigingen naar premier Mark Rutte. De man verstuurde de bedreigingen in oktober vorig jaar, via sociale media. Het zou gaan om doodsbedreigingen en berichten met een “sterk opruiend karakter”, meldt de politie.

Volgens de politie deed de premier aangifte van de bedreigingen. Na een paar maanden onderzoek vond de politie de verdachte.

In november werden nog twee mannen veroordeeld vanwege het bedreigen van Rutte en minister Hugo de Jonge. De mannen moesten acht en tien weken de cel in.