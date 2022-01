Huidige lockdown mag van rechter in stand blijven

De huidige harde lockdown kan in stand blijven om het coronavirus te bestrijden. Dit stelt de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag woensdag in een uitspraak van het kort geding over de lockdownmaatregelen.

Advocaat Bart Maes had namens zes eisers de Staat voor de rechter gedaagd. Zij vinden dat de harde lockdown met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd, omdat de overheid met de invoering ervan grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking met voeten treedt.

De kortgedingrechter heeft de vordering afgewezen. “Alleen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt, is plaats voor ingrijpen”, beargumenteerde de rechter. “De Staat laat zich steeds voorzien van deskundig advies van het OMT. Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen.”

De rechter vindt dat de overheid een ruime beoordelingsvrijheid heeft bij het treffen van preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid: “De voorzieningenrechter moet dus terughoudend toetsen.”

Tijdens het kort geding stelde Maes dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is dan de deltavariant, terwijl het OMT zegt dat dat er nog te weinig zekerheden zijn over de omrikonvariant om de maatregelen te kunnen versoepelen.

Maes stapte al eerder naar de rechter in verband met de coronamaatregelen. Hij procedeerde tegen de Staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Die procedure verloor hij. Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.

De huidige lockdown geldt tot 14 januari.