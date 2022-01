Lichaam in Leidsevaart gevonden tijdens zoektocht naar Sam van 17

De politie heeft in het water van de Leidsevaart in Haarlem een lichaam aangetroffen tijdens de zoektocht naar de vermiste 17-jarige Sam. Of het ook het lichaam is van de vermiste tiener is nog niet bekend, de politie doet nog onderzoek naar de identiteit.

Een deel van de Leidsevaart werd vrijdagmiddag afgezet, omdat de jongen daar in de nacht van woensdag op donderdag vermoedelijk was langsgefietst. Bij de zoektocht werden onder meer een politieboot en -helikopter ingezet.

Sam uit Overveen (Noord-Holland) stapte donderdag rond 01.00 uur op de fiets in Heemstede, zo’n 5 kilometer verwijderd van zijn woonplaats, maar kwam nooit thuis aan. Volgens regionale media had hij in Heemstede een bezoekje aan vrienden gebracht.

Zijn familie gaf de 17-jarige donderdag op als vermist en is een zoekactie gestart. Daardoor hebben naast de politie vrijdag ook honderden vrijwilligers in de omgeving naar Sam gezocht, aldus de woordvoerster. Ook zijn er tientallen tips binnengekomen.

Bekende Nederlanders Beau van Erven Dorens en Leontine Borsato deelden op sociale media een oproep naar Sam uit te kijken.