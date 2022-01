Celstraf voor rapper die aanzette tot geweld tegen ministers

Een 29-jarige man uit Deventer is vrijdag veroordeeld tot zes weken cel waarvan vier weken voorwaardelijk voor het aanzetten tot geweld tegen minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte. Hij stuurde een dreigtweet kort nadat journalist Peter R. de Vries was neergeschoten.

De 29-jarige Bouke van de V., die gebruik maakt van de artiestennaam Convex Kafka, plaatste op Twitter op 6 juli 2021 een bericht kort na de aanslag op journalist Peter R. de Vries. “Kunnen Taghi & Co niet achter Hugo of Mark aangaan in plaats van Peter R. de Vries?” tweette hij. Met ‘Hugo en Mark’ verwees hij naar minister Hugo de Jonge en naar premier Mark Rutte. Dat is opruiing tot het plegen van geweld tegen het gezag, zo oordeelde de politierechter.

Het was een misplaatste grap, zo zei de naar Spanje verhuisde rapper die via een videoverbinding de zaak volgde. “Het was nooit mijn bedoeling op te ruien. Het was een domme tweet en daar moet ik dan de consequenties maar van inzien.” De officier van justitie vond deze tekst veel te ver gaan. “Dit soort dingen zijn aan de orde van de dag.” Ze verwees onder meer naar de man die deze week nog dreigend met een fakkel voor de deur van minister Sigrid Kaag stond. “Er hoeft er maar een te zijn die dit oppakt en wel tot geweld over gaat.” De officier vroeg om een celstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk.

De politierechter sprak van een tijdsgewricht waarin sprake is van polarisatie. “Het is niet zo dat maar alles gezegd kan worden.” Met het opzetten tot geweld jegens ministers is de democratische rechtstaat in gevaar. “Politici zijn stelselmatig het slachtoffer van bedreiging en opruiing.” Ze vond een celstraf op zijn plaats, ook om anderen te weerhouden hetzelfde te doen.

Van de V. is eerder al veroordeeld wegens smaad. Volgens de officier is hij in 2018 nog veroordeeld voor een dreigtweet aan het adres van politicus Thierry Baudet.