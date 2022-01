Man met fakkel langer vast voor bedreiging Kaag

De 29-jarige Amsterdammer die woensdagavond werd aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. De man moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.

Hij werd aangehouden vanwege de intimiderende en bedreigende situatie bij het huis van Kaag. De verdachte schreeuwde, vergezeld door enkele medestanders, voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan. Dit alles was live op sociale media te volgen.

Premier Mark Rutte noemde de bedreiging donderdag “totaal onacceptabel”.

Naast het bedreigen van Kaag, wordt de man ook verdacht van bedreiging van een voormalig secretaris-generaal van justitie oktober vorig jaar.