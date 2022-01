Amsterdam UMC trekt onderzoeken in vanwege fouten in gegevens

Twee wetenschappelijke artikelen die zijn geschreven door onderzoekers van universitair ziekenhuis Amsterdam UMC worden ingetrokken. De gegevens waarop de artikelen zijn gebaseerd, bleken niet te kloppen. “Opzet kon niet worden aangetoond”, aldus het academisch ziekenhuis in Amsterdam.

Volgens de beide onderzoeken zou het met een bloedtest mogelijk moeten zijn om te voorspellen of iemand last zou krijgen van twee verschillende aandoeningen. Het gaat om reumatoïde artritis (ontsteking in gewrichten) en om zogeheten IgG4-gerelateerde ziekte. Het ene artikel verscheen in het wetenschapsblad Annals of the Rheumatic Diseases, het andere in Hepatology.

Toen de onderzoekers na de publicatie verdergingen met hun studie bleek dat de gegevens over de bloedmonsters van de proefpersonen niet klopten. Daardoor konden ze hun eerdere conclusies niet meer bewijzen.

Een interne commissie van het Amsterdam UMC doet onderzoek naar de fouten.