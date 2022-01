Engel niet in beroep tegen betalen schadevergoeding aan Van Ranst

Viruswaarheid-voorman Willem Engel legt zich neer bij zijn veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding aan de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst vorige maand door de rechtbank van Mechelen. Daar werd Van Ranst vrijgesproken van laster, waarvoor Engel hem had gedagvaard. Alle partijen hadden dertig dagen om tegen het vonnis in beroep te gaan, maar dat is volgens het hof van beroep in Antwerpen niet gebeurd.

Coronascepticus Engel en Van Ranst liggen al geruime tijd vooral via Twitter met elkaar in de clinch. Volgens Engel maakt de viroloog hem ten onrechte uit voor virusontkenner. Hij heeft de Vlaming daarom al twee keer wegens laster voor de rechtbank gesleept, maar beide keren verloor hij zijn zaak. Volgens Van Ranst is Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en hem het leven zuur te maken.

In december vroeg de professor aan de Leuvense universiteit en adviseur van de regering de rechter om hem vrij te spreken en Engel te veroordelen. “De seriĆ«le dagvaardingen getuigen van kwaadwilligheid”, zei hij. “Ze zien in mij de bron van alle kwaad voor alle beslissingen die genomen worden door de overheden om het virus in te dijken.” Hij vroeg 7000 euro. De rechter veroordeelde Engel tot het betalen van een schadevergoeding van 4000 euro.

Van Ranst liet daags na het vonnis weten die som te zullen doorstorten aan Unicef, om de COVAX-vaccins te verdelen in ontwikkelingslanden. “Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij”, zei hij.