Zonovergoten terrassen Valkenburg zitten vol

Veel mensen zitten vrijdag op een terras bij de geopende horeca in Valkenburg. Om 10.00 uur gingen de terrassen open, net als de café’s, restaurants en winkels in het Valkenburgse stadscentrum. Aanvankelijk bleef het nog even stil, maar na een half uur ontstond er een ware toeloop in het centrum van het Limburgse stadje.

Burgemeester Daan Prevoo had toestemming gegeven voor de opening. Volgens hem gaat het om een demonstratie en dat is een grondrecht.

Het hart van Valkenburg oogde enkele weken tijdens de lockdown verlaten, maar vrijdag was er weer leven in de brouwerij. Mensen liepen winkels binnen, onder meer om kleding te kopen. “Klanten zijn zó blij”, zegt Monique Diederen van modezaak Soons. Maxime Luijten van kledingzaak Jola heeft de handen vol aan afrekende klanten. Veel mensen kopen er kinderkleding. “Het is lastig om die online te kopen”, weet ze. “Over toeloop heb ik niet te klagen!”

Op het terrasje van café ’t Hoekje zit Valkenburgse Diana Daniels achter een kopje koffie. Ze gaat later vrijdag winkelen, zegt ze. “Ik trouw 22 februari en ben blij dat ik nu de winkels binnen kan lopen om kleren uit te zoeken! Online kopen is niks, ik ga liever winkels in.”

Veel terrasgangers komen de horeca naar eigen zeggen een hart onder de riem steken. “Twee kopjes cappuccino, ze betaalden er 30 euro voor!”, riep een ontroerde kelner van El Fuego uit. “Om de horeca te steunen.”

Rachelle Callaghan en Terence Wagner kwamen donderdag uit Alkmaar naar Valkenburg, eigenlijk om de natuur in te gaan, maar toen ze hoorden van de actie vrijdag besloten ze eerst een terrasje mee te pikken. “Dit bevalt me goed”, zegt Rachelle, “wat een vrijheid om ergens te gaan zitten!” Haar vriend Terence voegt daaraan toe: “Dit voelt alsof corona niet meer bestaat, goed dat ze dit doen!”