Weerman Piet Paulusma geridderd in Leeuwarden

Weerman Piet Paulusma is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden. Paulusma kreeg deze koninklijke onderscheiding van de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok en burgemeester van Harlingen Ina Sjerps. “Paulusma toont zich een ware ambassadeur voor Fryslân en de Friese taal”, aldus Brok.

Paulusma woont in Harlingen en verzorgt sinds 1985 het dagelijkse weerbericht op Omrop Fryslân. “Zijn weerbericht is een ankerpunt voor velen,” aldus Brok. Volgens burgemeester Sjerps levert Paulusma “een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de stad Harlingen en is hij nauw betrokken bij activiteiten in de stad. Het is een fijn en bijzonder mens.” Het lintje kreeg de weerman opgespeld door Lume Paulusma, zijn tweelingbroer.